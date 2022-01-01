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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны
Менталист (2008 - 2015), список сезонов The Mentalist
Год выпуска 2008
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Список сезонов сериала «Менталист»
Менталист - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 23 эпизода
 
Менталист - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 23 эпизода
 
Менталист - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 24 эпизода
 
Менталист - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 24 эпизода
 
Менталист - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 22 эпизода
 
Менталист - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 22 эпизода
 
Менталист - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 13 эпизодов
 
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