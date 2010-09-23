В 3 сезоне 4 серии сериала «Менталист» Джейн ночами напролет работает над делом Кровавого Джона и отказывается расследовать убийство недавно вышедшего из тюрьмы насильника. Стервозная телеведущая снимает, как Патрик спит прямо на рабочем месте.
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