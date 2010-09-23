В 3 сезоне 19 серии сериала «Менталист» команда Лисбон берется расследовать убийство Джона Флина, владельца брачного агентства для обеспеченных людей. Патрик считает виновной Эрику, жену погибшего, которая умеет искусно манипулировать людьми.
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