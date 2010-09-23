В 3 сезоне 15 серии сериала «Менталист» Лисбон и Джейн отправляются на место убийства Рика Лумиса, к ручью, который является прииском благородного металла. Из-за золотоискателей Тереза получает травму, и Патрик расследует дело вместе с Мадлен.
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