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Киноафиша Сериалы Менталист Актеры и роли

Актеры сериала «Менталист»

Актеры сериала «Менталист» Вся информация о сериале
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер Simon Baker
Patrick Jane Робин Танни
Робин Танни Robin Tunney
Teresa Lisbon Тим Кан
Тим Кан Tim Kang
Kimball Cho Рокмонд Данбар
Рокмонд Данбар Rockmond Dunbar
Dennis Abbott Аманда Ригетти
Аманда Ригетти Amanda Righetti
Grace Van Pelt Овайн Йомэн
Овайн Йомэн Owain Yeoman
Wayne Rigsby Эмили Суоллоу
Эмили Суоллоу Emily Swallow
Kim Fischer Джо Адлер
Джо Адлер Joe Adler
Jason Wylie Джози Лорен
Джози Лорен Josie Loren
Michelle Vega
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