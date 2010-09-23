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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 3 Серия 20

Менталист 2008 - 2015 20 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Менталист»
Красное небо ночью
Сезон 3 / Серия 1 23 сентября 2010
Игрушечная (киношная) кровь
Сезон 3 / Серия 2 30 сентября 2010
Кровь на его руках
Сезон 3 / Серия 3 7 октября 2010
Теплый прием
Сезон 3 / Серия 4 14 октября 2010
Красные пони
Сезон 3 / Серия 5 21 октября 2010
Розовый костюм Шанель
Сезон 3 / Серия 6 28 октября 2010
Красная жара
Сезон 3 / Серия 7 4 ноября 2010
Шар огня
Сезон 3 / Серия 8 11 ноября 2010
Красная луна
Сезон 3 / Серия 9 18 ноября 2010
Веселый красный эльф
Сезон 3 / Серия 10 9 декабря 2010
Кровавый спорт
Сезон 3 / Серия 11 6 января 2011
Ищейки
Сезон 3 / Серия 12 20 января 2011
Боевая угроза
Сезон 3 / Серия 13 3 февраля 2011
Кровь за кровь
Сезон 3 / Серия 14 10 февраля 2011
Красное золото
Сезон 3 / Серия 15 17 февраля 2011
Красная королева
Сезон 3 / Серия 16 24 февраля 2011
Кровотечение
Сезон 3 / Серия 17 10 марта 2011
Красная миля
Сезон 3 / Серия 18 31 марта 2011
У каждой розы свои шипы
Сезон 3 / Серия 19 7 апреля 2011
Отредактированный
Сезон 3 / Серия 20 28 апреля 2011
Как рыжеволосый пасынок
Сезон 3 / Серия 21 5 мая 2011
Рапсодия в красном
Сезон 3 / Серия 22 12 мая 2011
Клубника со сливками 1 часть
Сезон 3 / Серия 23 19 мая 2011
Клубника со сливками 2 часть
Сезон 3 / Серия 24 19 мая 2011
О чем cерия

В 3 сезоне 20 серии сериала «Менталист» Патрик нанимает специального человека для ограбления дома детектива ЛаРоша. Команда расследует убийство простого мужчины, но оказывается, что образ жизни Теда был совсем не таким, как кажется на первый взгляд.

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