В 3 сезоне 20 серии сериала «Менталист» Патрик нанимает специального человека для ограбления дома детектива ЛаРоша. Команда расследует убийство простого мужчины, но оказывается, что образ жизни Теда был совсем не таким, как кажется на первый взгляд.
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