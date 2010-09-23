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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 3 Серия 24

Менталист 2008 - 2015 24 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Менталист»
Красное небо ночью
Сезон 3 / Серия 1 23 сентября 2010
Игрушечная (киношная) кровь
Сезон 3 / Серия 2 30 сентября 2010
Кровь на его руках
Сезон 3 / Серия 3 7 октября 2010
Теплый прием
Сезон 3 / Серия 4 14 октября 2010
Красные пони
Сезон 3 / Серия 5 21 октября 2010
Розовый костюм Шанель
Сезон 3 / Серия 6 28 октября 2010
Красная жара
Сезон 3 / Серия 7 4 ноября 2010
Шар огня
Сезон 3 / Серия 8 11 ноября 2010
Красная луна
Сезон 3 / Серия 9 18 ноября 2010
Веселый красный эльф
Сезон 3 / Серия 10 9 декабря 2010
Кровавый спорт
Сезон 3 / Серия 11 6 января 2011
Ищейки
Сезон 3 / Серия 12 20 января 2011
Боевая угроза
Сезон 3 / Серия 13 3 февраля 2011
Кровь за кровь
Сезон 3 / Серия 14 10 февраля 2011
Красное золото
Сезон 3 / Серия 15 17 февраля 2011
Красная королева
Сезон 3 / Серия 16 24 февраля 2011
Кровотечение
Сезон 3 / Серия 17 10 марта 2011
Красная миля
Сезон 3 / Серия 18 31 марта 2011
У каждой розы свои шипы
Сезон 3 / Серия 19 7 апреля 2011
Отредактированный
Сезон 3 / Серия 20 28 апреля 2011
Как рыжеволосый пасынок
Сезон 3 / Серия 21 5 мая 2011
Рапсодия в красном
Сезон 3 / Серия 22 12 мая 2011
Клубника со сливками 1 часть
Сезон 3 / Серия 23 19 мая 2011
Клубника со сливками 2 часть
Сезон 3 / Серия 24 19 мая 2011
О чем cерия

В 3 сезоне 24 серии сериала «Менталист» команда приближается к поимке маньяка, выходят на след сообщника Кровавого Джона, который тоже работает в КБР. Несмотря на риск потерять работу, отдел соглашается помочь Патрику поймать преступника.

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