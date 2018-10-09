В 5 сезоне 7 серии сериала «Флэш» молодой супергерой и его команда выслеживают новую опасную метаведьму, способную управлять погодой. Они пытаются помешать ей убить собственного отца. В это же время Нора хочет понять, почему ее папа исчез в будущем.
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