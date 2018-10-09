В 5 сезоне 3 серии сериала «Флэш» Цикада в очередной раз пытается напасть на молодого супергероя. К счастью, Барри удается спастись. Однако Нору крайне тревожит все произошедшее. В итоге она придумывает план, который подвергает опасности ее друзей.
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