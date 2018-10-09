В 5 сезоне 5 серии сериала «Флэш» Айрис чувствует себя абсолютно опустошенной из-за действий Норы. Смогут ли они когда-нибудь найти точки соприкосновения? В надежде успокоить жену Барри предлагает ей присоединиться к охоте за новым метачеловеком.
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