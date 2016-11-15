В 6 сезоне 7 серии сериала «Оборотень» Тео возвращается из ада, что вызывает у Скотта и Малии опасения. Но Лиам уверен, что давний враг способен принести пользу в борьбе с призрачными Всадниками. Шериф и Лидия продолжают искать информацию о Стайлзе.
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