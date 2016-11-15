В 6 сезоне 12 серии сериала «Оборотень» отъезд приходится отложить на неопределенный срок. На Тео нападают неизвестные охотники, тогда как Скотт теряет контроль над своими действиями и ранит местного шерифа. Затем в школу атакует рой пауков.
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