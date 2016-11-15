В 6 сезоне 18 серии сериала «Оборотень» подготовка к решающему сражению идет полным ходом. Скотт и Малия обнаруживают новую информацию о противнике, тогда как Анук-Ите присоединяется к Джерарду, рассчитывая уничтожить стаю МакКолла.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail