В 6 сезоне 1 серии сериала «Оборотень» на глаза Лиаму и Хайден попадается мальчик Алекс, родители которого были стерты с лица земли загадочными Всадниками. После столкновения с призраками Стайлз обнаруживает, что все, кроме Лидии, его забыли.