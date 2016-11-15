В 6 сезоне 1 серии сериала «Оборотень» на глаза Лиаму и Хайден попадается мальчик Алекс, родители которого были стерты с лица земли загадочными Всадниками. После столкновения с призраками Стайлз обнаруживает, что все, кроме Лидии, его забыли.
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