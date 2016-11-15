В 6 сезоне 15 серии сериала «Оборотень» Дитон идентифицирует сверхъестественное существо как Анук-Ите. Между тем Скотт и его союзники пытаются защитить двух оборотней Цзяна и Тирни. На помощь ребятам приходит тот, кого никто не ждал.