В 6 сезоне 15 серии сериала «Оборотень» Дитон идентифицирует сверхъестественное существо как Анук-Ите. Между тем Скотт и его союзники пытаются защитить двух оборотней Цзяна и Тирни. На помощь ребятам приходит тот, кого никто не ждал.
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