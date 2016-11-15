В 6 сезоне 20 серии сериала «Оборотень» в Бейкон Хиллз возвращаются Стайлз и Дерек, тогда как Девкалион гибнет от полученных ран. Армия Джерарда готовится к нанесению решающего удара по сверхъестественным существам провинции.
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