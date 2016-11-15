В 6 сезоне 10 серии сериала «Оборотень» близится финальная схватка стаи Скотта с призраками. От исхода противостояния зависит судьба Бейкон Хиллз. В город возвращается Стайлз, где узнает, что находился на железнодорожной станции три месяца.
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