В 6 сезоне 5 серии сериала «Оборотень» расследование Лидии вновь заходит в тупик. Между тем Стайлз обнаруживает себя на заброшенной железнодорожной станции, где встречает Питера Хейла, похищенного призрачными Всадниками три месяца назад.
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