Во 2 сезоне сериала «Танцы на песке» дочь Эдуарда - Алина - принимает решение остаться в родных краях и самостоятельно разобраться в том, что случилось. Девушка пока не знает, что вскоре ей предстоит встать перед непростым выбором, связанным с двумя важными для нее людьми. Алина говорит Денису, что ей известно, кто ответственен за все убийства. Она называет фамилию Терещенко. Денис сообщает, что он был одержим местью за мать, поэтому совершил убийства, желая подставить Эдуарда. Таня и Паша выясняют настоящую фамилию Дениса. Он хочет расправиться с Алиной и выдать случившееся за суицид. Однако Таня и Павел успевают помочь девушке.