Танцы на песке 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Танцы на песке
Киноафиша Сериалы Танцы на песке Сезоны Сезон 2

Танцы на песке 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Танцы на песке»

Во 2 сезоне сериала «Танцы на песке» дочь Эдуарда - Алина - принимает решение остаться в родных краях и самостоятельно разобраться в том, что случилось. Девушка пока не знает, что вскоре ей предстоит встать перед непростым выбором, связанным с двумя важными для нее людьми. Алина говорит Денису, что ей известно, кто ответственен за все убийства. Она называет фамилию Терещенко. Денис сообщает, что он был одержим местью за мать, поэтому совершил убийства, желая подставить Эдуарда. Таня и Паша выясняют настоящую фамилию Дениса. Он хочет расправиться с Алиной и выдать случившееся за суицид. Однако Таня и Павел успевают помочь девушке. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Танцы на песке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Танцы на углях 1
Сезон 2 Серия 1
12 марта 2022
Танцы на углях 2
Сезон 2 Серия 2
12 марта 2022
Танцы на углях 3
Сезон 2 Серия 3
12 марта 2022
Танцы на углях 4
Сезон 2 Серия 4
12 марта 2022
График выхода всех сериалов
