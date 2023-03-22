В 3 сезоне сериала «Танцы на песке» генетическая экспертиза подтверждает, что одной из жертв преступления является мать Алины. Калашников разражается во время допроса. Татьяна собирается сходить в его ресторан, чтобы выяснить как можно больше информации о той ужасной ночи.Дочь Калашникова, Алина, собирается повидать отца и познакомить его с возлюбленным Денисом. В первы раз в жизни она принимает непростое решение самостоятельно. Алина вместе с Даней и отцом отправляется на допрос о пропаже Люси. Следователи рассматривают разно версии случившегося, и Калашников становится главным подозреваемым.