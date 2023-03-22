Меню
Танцы на песке 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Танцы на песке
Танцы на песке 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Танцы на песке»

В 3 сезоне сериала «Танцы на песке» генетическая экспертиза подтверждает, что одной из жертв преступления является мать Алины. Калашников разражается во время допроса. Татьяна собирается сходить в его ресторан, чтобы выяснить как можно больше информации о той ужасной ночи.Дочь Калашникова, Алина, собирается повидать отца и познакомить его с возлюбленным Денисом. В первы раз в жизни она принимает непростое решение самостоятельно. Алина вместе с Даней и отцом отправляется на допрос о пропаже Люси. Следователи рассматривают разно версии случившегося, и Калашников становится главным подозреваемым.

Список серий 3-го сезона сериала «Танцы на песке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Танцы в темноте 1
Сезон 3 Серия 1
22 марта 2023
Танцы в темноте 2
Сезон 3 Серия 2
22 марта 2023
Танцы в темноте 3
Сезон 3 Серия 3
22 марта 2023
Танцы в темноте 4
Сезон 3 Серия 4
22 марта 2023
