Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сваты
Смотреть за 1 рубль
Киноафиша Сериалы Сваты Сезоны
Сваты (2008 - …), список сезонов Сваты 16+
Год выпуска 2008
Страна Украина
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Інтер
Телеканал Россия 1
Смотреть за 1 рубль
Список сезонов сериала «Сваты»
Сваты - Сезон 1 Сезон 1
2008, 2 эпизода
 
Сваты - Сезон 2 Сезон 2
2009, 2 эпизода
 
Сваты - Сезон 3 Сезон 3
2009, 12 эпизодов
 
Сваты - Сезон 4 Сезон 4
2010, 16 эпизодов
 
Сваты - Сезон 5 Сезон 5
2011, 16 эпизодов
 
Сваты - Сезон 6 Сезон 6
2013, 16 эпизодов
 
Сваты - Сезон 7 Сезон 7
2021, 9 эпизодов
 
Related video
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок
Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг
Едва не обернулось трагедией: вскрылась правда о пожаре в доме Светланы Бондарчук
Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что
«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина
«Терпеть не стала»: вот как в действительности относится Распутина к Пугачевой
Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду
«Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной
Жена возвращаться не торопится: тяжелобольной Юдашкин остался в одиночестве
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех
Приложение киноафиши