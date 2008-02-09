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Сваты
Сезоны
Сваты (2008 - …), список сезонов
Сваты
16+
Год выпуска
2008
Страна
Украина
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Інтер
Телеканал
Россия 1
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Список сезонов сериала «Сваты»
Сезон 1
2008,
2 эпизода
Сезон 2
2009,
2 эпизода
Сезон 3
2009,
12 эпизодов
Сезон 4
2010,
16 эпизодов
Сезон 5
2011,
16 эпизодов
Сезон 6
2013,
16 эпизодов
Сезон 7
2021,
9 эпизодов
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