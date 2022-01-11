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Анна Кошмал

Анна Кошмал
Анна Кошмал
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Дата рождения
22 октября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Киев, Украина
Рост
167 см
Биография Анны Кошмал

Анна Кошмал родилась 22 октября 1994 года в Киеве в семье военного и педагога. У актрисы есть старший брат Сережа. С юных лет Кошмал увлекалась танцами, пением и грезила актерской карьерой. Девочка училась в студии бального и современного танца, музыкальной школе и театральной студии для детей «Республика KIDS». После получения аттестата она поступила в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств им. Леонида Утесова, где окончила факультет эстрадного вокала, после чего попала сразу на третий курс режиссерского отделения Киевской академии.

В 2011 году 17-летнюю актрису, которая училась в театральном кружке, увидели агенты студии «Квартал 95» и пригласили на пробы. Во время кастинга Анна не знала, для какого проекта нужна девочка-неформалка. И лишь после утверждения ей сообщили, что она будет играть подросшую Женю Ковалеву в комедийном сериале «Сваты». Проект стал стартовой площадкой для юной звезды: в нем она показала себя не только подающей надежды актрисой, но и певицей. Вместе с экранным дедушкой, которого сыграл Федор Добронравов, Кошмал исполнила все саундтреки к сериалу.

В 2019 году Анна вышла замуж, но имя супруга и свою личную жизнь девушка тщательно скрывает от общественности.

Интересные факты о Анне Кошмал
  • За роль в популярном проекте «Сваты» студии «Квартал 95» Анна два раза номинировалась на премию «Телетриумф»;
  • Аня стала кандидатом на премию «Телезвезда» за главную роль в телепроекте «Сашка»;
  • От природы светловолосая, для роли подростка-гота в сериале «Сваты» Аня перекрасилась в брюнетку. А вот воссоздать характер неформалки ей было нетрудно: в детстве Аня сама отличалась вспыльчивостью и неуступчивостью;
  • Аня любит путешествовать и большую часть свободного времени проводит за границей, например, в Европе;
  • Свадьба Анны состоялась в апартаментах со старинным интерьером.
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