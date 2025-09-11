Меню
Вся информация о сериале
Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»
Всего два заграничных сериала могут похвастать тем же.
Написать
11 сентября 2025 21:30
«Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова
Есть как и малоизвестные проекты, так и общепризнанные хиты.
Написать
11 сентября 2025 14:10
Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы знаете, кем они приходятся друг другу?
Страница в биографии, о которой артист не особо то и распространяется.
Написать
19 августа 2025 18:36
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Трудно поверить, но первый сезон и впрямь стартовал в далеком 2008-м.
Написать
22 июля 2025 16:11
Ждали 8 сезон «Сватов»? Добронравов прояснил судьбу проекта
Похоже, для фанатов озвучено окончательное решение.
1 комментарий
6 июня 2025 14:44
«Головоломка» с деревенским колоритом: ИИ нарисовал «Сваты» в стиле Pixar — лучше видео сегодня уже не посмотрите
Если бы такой мультфильм вышел, то поклонники у франшизы появились бы во всем мире.
Написать
8 апреля 2025 17:09
От Митяя до Ольги Николаевны: тест покажет, на кого из сериала «Сваты» вы похожи
За 5 вопросов выясним, с кем у вас больше общего.
1 комментарий
1 апреля 2025 11:50
Если бы «Сватов» снял Netflix: ИИ подобрал актеров на роли для зарубежного ремейка
Посмотрели бы такой сериал?
6 комментариев
31 марта 2025 17:09
«Для скучных стариков про скучных стариков»: на Западе «Сватов» считают плагиатом, а хвалят только Кошмал
Правда, провести параллели, на первый взгляд, не так-то просто.
1 комментарий
31 марта 2025 16:40
Бесила даже тех, кто защищает Женьку: самая раздражающая героиня «Сватов» по мнению зрителей
Когда она появлялась на экране, люди выключали звук.
1 комментарий
31 марта 2025 14:15
Проверку временем провалили? В «Сватах» полно сценарных «косяков», за которые в 2025 году откровенно стыдно
Фанатам наверняка будет сложно принять, что их любимая комедия совсем не так идеальна, как кажется.
1 комментарий
30 марта 2025 18:07
На замену «Сватам»: 5 похожих сериалов с отличным рейтингом и большой долей юмора
Над №2 работали те же создатели.
6 комментариев
30 марта 2025 07:00
«Сваты» возвращаются: рассказываем, где теперь смотреть любимый сериал
Просьбы зрителей наконец были услышаны.
18 комментариев
29 марта 2025 14:44
«Сваты-7»: худшая глава в истории Будько, но ее простили за одну душещипательную сцену
Сперва зрители просили продолжение сами, а потом плевались и плакали.
Написать
22 марта 2025 08:27
7 часть самая худшая, с этим никто не спорит: а какой сезон «Сватов» зрители считают лучшим?
Удивитесь, но речь не про первую часть.
5 комментариев
27 февраля 2025 11:50
Затравленный и униженный сбежал из Кучугур: куда на самом деле пропал Митяй из «Сватов»
Николай Добрынин покинул проект неожиданно даже для коллег.
Написать
16 января 2025 17:38
Валюха или Ольга Николаевна? Сможете определить, чья это цитата из «Сватов» (тест)
Возможно, даже преданные фанаты сделают ошибку.
3 комментария
11 декабря 2024 16:40
Отчим считал никчемной и унижал, мать стыдилась: Татьяна Кравченко добилась успеха вопреки судьбе
Когда почти весь мир против тебя, легче легкого опустить руки. Но сегодняшняя именинница не из таких.
Написать
9 декабря 2024 15:13
Не сват ты мне: у Васильева было 2 причины уйти из культового сериала
Возвращаться артист не собирался и его пришлось убить, создав проблемы для сценаристов.
Написать
3 декабря 2024 20:32
Искал зрелищ, а нашел любовь до гроба: как выглядит жена, ради которой Добронравов готов грызть землю зубами
Их семья пример для подражания для миллионов простых россиян.
Написать
6 ноября 2024 21:30
Если есть на свете рай, то это Кучугурский край: где на самом деле находится дом Будько из «Сватов»
Разобрались с местоположением обитания героев.
Написать
2 ноября 2024 16:11
Где сейчас Федор Добронравов: проблемы со здоровьем, пауза в карьере, «тайные» съемки в кино
Актер пропал с радаров не без веского повода.
Написать
19 августа 2024 16:00
