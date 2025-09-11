Меню
Статьи о сериале «Сваты»

Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»
11 сентября 2025 21:30
«Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова
11 сентября 2025 14:10
Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы знаете, кем они приходятся друг другу?
19 августа 2025 18:36
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
22 июля 2025 16:11
Кадры из сериала «Сваты»
Ждали 8 сезон «Сватов»? Добронравов прояснил судьбу проекта Похоже, для фанатов озвучено окончательное решение.
1 комментарий
6 июня 2025 14:44
Ольга Николаевна и ее новый мужчина
«Головоломка» с деревенским колоритом: ИИ нарисовал «Сваты» в стиле Pixar — лучше видео сегодня уже не посмотрите Если бы такой мультфильм вышел, то поклонники у франшизы появились бы во всем мире.
8 апреля 2025 17:09
От Митяя до Ольги Николаевны: тест покажет, на кого из сериала «Сваты» вы похожи
От Митяя до Ольги Николаевны: тест покажет, на кого из сериала «Сваты» вы похожи За 5 вопросов выясним, с кем у вас больше общего.
1 комментарий
1 апреля 2025 11:50
Если бы «Сватов» снял Netflix: ИИ подобрал актеров на роли для зарубежного ремейка
Если бы «Сватов» снял Netflix: ИИ подобрал актеров на роли для зарубежного ремейка Посмотрели бы такой сериал?
6 комментариев
31 марта 2025 17:09
Сваты и свинка
«Для скучных стариков про скучных стариков»: на Западе «Сватов» считают плагиатом, а хвалят только Кошмал Правда, провести параллели, на первый взгляд, не так-то просто.
1 комментарий
31 марта 2025 16:40
Героини «Сватов»
Бесила даже тех, кто защищает Женьку: самая раздражающая героиня «Сватов» по мнению зрителей Когда она появлялась на экране, люди выключали звук.
1 комментарий
31 марта 2025 14:15
Федор Добронравов
Проверку временем провалили? В «Сватах» полно сценарных «косяков», за которые в 2025 году откровенно стыдно Фанатам наверняка будет сложно принять, что их любимая комедия совсем не так идеальна, как кажется.
1 комментарий
30 марта 2025 18:07
Добронравов и Кравченко
На замену «Сватам»: 5 похожих сериалов с отличным рейтингом и большой долей юмора Над №2 работали те же создатели.
6 комментариев
30 марта 2025 07:00
Герои сериала «Сваты»
«Сваты» возвращаются: рассказываем, где теперь смотреть любимый сериал Просьбы зрителей наконец были услышаны.
18 комментариев
29 марта 2025 14:44
Валюха и Иван
«Сваты-7»: худшая глава в истории Будько, но ее простили за одну душещипательную сцену Сперва зрители просили продолжение сами, а потом плевались и плакали. 
22 марта 2025 08:27
Кадр из сериала «Сваты»
7 часть самая худшая, с этим никто не спорит: а какой сезон «Сватов» зрители считают лучшим? Удивитесь, но речь не про первую часть.
5 комментариев
27 февраля 2025 11:50
Митяй из "Сватов"
Затравленный и униженный сбежал из Кучугур: куда на самом деле пропал Митяй из «Сватов» Николай Добрынин покинул проект неожиданно даже для коллег.
16 января 2025 17:38
Валюха или Ольга Николаевна? Сможете определить, чья это цитата из «Сватов» (тест)
Валюха или Ольга Николаевна? Сможете определить, чья это цитата из «Сватов» (тест) Возможно, даже преданные фанаты сделают ошибку.
3 комментария
11 декабря 2024 16:40
Отчим считал никчемной и унижал, мать стыдилась: Татьяна Кравченко добилась успеха вопреки судьбе
Отчим считал никчемной и унижал, мать стыдилась: Татьяна Кравченко добилась успеха вопреки судьбе Когда почти весь мир против тебя, легче легкого опустить руки. Но сегодняшняя именинница не из таких.
9 декабря 2024 15:13
Не сват ты мне: у Васильева было 2 причины уйти из культового сериала
Не сват ты мне: у Васильева было 2 причины уйти из культового сериала  Возвращаться артист не собирался и его пришлось убить, создав проблемы для сценаристов.
3 декабря 2024 20:32
Искал зрелищ, а нашел любовь до гроба: как выглядит жена, ради которой Добронравов готов грызть землю зубами
Искал зрелищ, а нашел любовь до гроба: как выглядит жена, ради которой Добронравов готов грызть землю зубами Их семья пример для подражания для миллионов простых россиян.
6 ноября 2024 21:30
Если есть на свете рай, то это Кучугурский край: где на самом деле находится дом Будько из «Сватов»
Если есть на свете рай, то это Кучугурский край: где на самом деле находится дом Будько из «Сватов»  Разобрались с местоположением обитания героев.
2 ноября 2024 16:11
Где сейчас Федор Добронравов: проблемы со здоровьем, пауза в карьере, «тайные» съемки в кино
Где сейчас Федор Добронравов: проблемы со здоровьем, пауза в карьере, «тайные» съемки в кино Актер пропал с радаров не без веского повода.
19 августа 2024 16:00
