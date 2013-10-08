В 9 сезоне 21 серии сериала «Сверхъестественное» армия ангелов, возглавляемая Кастиэлем, взяла пленника. Винчестеры приезжают помочь выпытать из него планы Метатрона. В то же время у Аббадон появляется сильный козырь против Кроули.
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