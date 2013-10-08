В 9 сезоне 1 серии сериала «Сверхъестественное» Сэм попадает в больницу, и врачи считают, что его уже не спасти. Дин не готов смириться с таким последствием испытаний и молится всем ангелам, упавшим на землю, чтобы попросить о помощи.