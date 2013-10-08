В 9 сезоне 11 серии сериала «Сверхъестественное» Кроули рассказывает Дину о существовании «первого клинка», который способен убить Аббадон. Вместе они отправляются на поиски оружия, узнают нечто новое о Джоне Винчестере и находят самого Каина.
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