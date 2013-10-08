В 9 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры расследуют череду странных убийств. После смерти каждая жертва буквально высыхает, теряя множество килограмм лишнего веса. Всех жертв объединяют желание похудеть и одно СПА.
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