В 9 сезоне 3 серии сериала «Сверхъестественное» ангел продолжает жить в теле Сэма и предупреждает Дина, что на Каса объявлена охота. А Кастиэль неспешно движется в бункер Винчестеров, попадая в передряги и свыкаясь с жизнью простого смертного.
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