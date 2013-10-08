В 9 сезоне 5 серии сериала «Сверхъестественное» Сэм и Дин изучают странное убийство мужчины. Под подозрением нечто, похожее на змею. В ходе расследования они решают буквально поговорить с псом, который видел убийцу.
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