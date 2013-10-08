В 9 сезоне 19 серии сериала «Сверхъестественное» Джоди отрубает голову вампиру в камере заключенной, думая, что просто спасла молодую девушку. Но вампир далеко не единственный в городе, да и девушка хранит тайны. Винчестеры приезжают на помощь.
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