В 6 сезоне 9 серии сериала «Форс-мажоры» Харви собирается отправить Галло снова на улицу, чтобы защитить Майка. Дело Бэйли снова открывают благодаря стараниям Рэйчел и Джессики. Луис страдает от тревоги из-за его неоднозначных отношений с Тарой.