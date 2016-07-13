В 6 сезоне 4 серии сериала «Форс-мажоры» заключенный Майк почти готов согласиться на сделку, чтобы ему уменьшили срок. Джессика и Луис сдают офис новым людям, но их методика различается. Рэйчел берется за новое дело.
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