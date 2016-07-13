В 6 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» заключенный Майк старается не нарушать правила Дэнбери. Было бы здорово еще знать о них, но они нигде не написаны. Джессика и Харви пытаются спасти фирму. Луис ищет, кому сдать офис.
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