В 6 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» заключенный Майк старается не нарушать правила Дэнбери. Было бы здорово еще знать о них, но они нигде не написаны. Джессика и Харви пытаются спасти фирму. Луис ищет, кому сдать офис.