В 6 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» все усердия Майка коту под хвост. Он может потерять не только дело, но даже больше. Харви, Луис и Рэйчел не боятся рисковать. Донна и Бенджамин пытаются найти инвестора.
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