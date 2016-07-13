В 6 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» все усердия Майка коту под хвост. Он может потерять не только дело, но даже больше. Харви, Луис и Рэйчел не боятся рисковать. Донна и Бенджамин пытаются найти инвестора.