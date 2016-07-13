В 6 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» бывшие клиенты «Пирсон Спектр Литт» тоннами шлют письма против фирмы. Количество исков слишком много, и они Харви с Джессикой не справляются. Майк пытается выжить в тюрьме, но это не так просто.
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