В 6 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» бывшие клиенты «Пирсон Спектр Литт» тоннами шлют письма против фирмы. Количество исков слишком много, и они Харви с Джессикой не справляются. Майк пытается выжить в тюрьме, но это не так просто.