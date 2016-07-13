В 6 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» Харви допрашивает свидетеля Кэхилла. Майк хочет предоставить своего собственного. Рэйчел и Джессика пытаются отсрочить приговор Бэйли. Луис пытается найти гармонию в своей жизни снова.
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