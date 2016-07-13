В 6 сезоне 14 серии сериала «Форс-мажоры» Харви и Майк пытаются снова быть в деле. Луис нуждается в помощи Рэйчел, потому что он не сможет впечатлить клиента должным образом. Донна и Бенджамин занимаются своим новым продуктом.
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