В 6 сезоне 14 серии сериала «Форс-мажоры» Харви и Майк пытаются снова быть в деле. Луис нуждается в помощи Рэйчел, потому что он не сможет впечатлить клиента должным образом. Донна и Бенджамин занимаются своим новым продуктом.