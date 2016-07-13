В 6 сезоне 11 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр, Луис и Донна думают о будущем фирмы после того, как Джессика решила отойти от дел на некоторое время. Майк пытается адаптироваться к жизни как бывший заключенный.
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