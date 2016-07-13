В 6 сезоне 7 серии сериала «Форс-мажоры» Харви, Луис и Донна пытаются найти хотя бы какую-то зацепку в деле Саттера. Майк готов пойти на все, чтобы заполучить доверие Кевина. Рэйчел и Джессика приходят с плохими новостями к Бэйли.