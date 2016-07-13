В 6 сезоне 16 серии сериала «Форс-мажоры» освободившийся Росс нуждается в помощи Харви и Рэйчел, потому что у самого не хватает ресурсов справиться с проблемой. Его мечта стать настоящим адвокатом может никогда не исполниться.