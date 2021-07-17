В 1 сезоне 9 серии сериала «Стажеры» создается впечатление, что маньяк по кличке Педант вновь вышел на охоту. Однако это невозможно, ведь он уже три года отбывает наказание за решеткой. Илья должен раскрыть дело, не привлекая внимания СМИ.
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