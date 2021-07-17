В 1 сезоне 8 серии сериала «Стажеры» найден труп Анатолия Жиркова – владельца академии успеха. Все представлено как суицид, однако секретарь погибшего ведет себя очень странно. Берг собирается работать под прикрытием. Он отправляется в академию.
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