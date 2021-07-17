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Стажеры 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Стажеры
Киноафиша Сериалы Стажеры Сезоны Сезон 1

Стажеры 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 19 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стажеры»

В 1 сезоне сериала «Стажеры» речь идет о молодых ребятах, которые хотят быть самыми лучшими сотрудниками оперативного отдела. Перед тем как заслужить это звание, им предстоит пройти непростой путь. Поначалу парни относятся к службе как к некому романтическому приключению. Лишь на практике они осознают, какой сложной профессии они решили посвятить свою жизнь. Герои откроют для себя неприятную сторону полицейской работы, а также столкнутся с неведомыми молодым людям порядками, установленными еще в 90-е годы.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Стажеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
17 июля 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
18 июля 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
18 июля 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
24 июля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 июля 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 июля 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
25 июля 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 июля 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 июля 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 июля 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 июля 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
30 июля 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
30 июля 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
31 июля 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
31 июля 2021
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
31 июля 2021
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
1 августа 2021
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
1 августа 2021
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
1 августа 2021
График выхода всех сериалов
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