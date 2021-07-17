В 1 сезоне сериала «Стажеры» речь идет о молодых ребятах, которые хотят быть самыми лучшими сотрудниками оперативного отдела. Перед тем как заслужить это звание, им предстоит пройти непростой путь. Поначалу парни относятся к службе как к некому романтическому приключению. Лишь на практике они осознают, какой сложной профессии они решили посвятить свою жизнь. Герои откроют для себя неприятную сторону полицейской работы, а также столкнутся с неведомыми молодым людям порядками, установленными еще в 90-е годы.