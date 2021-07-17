В 1 сезоне 1 серии сериала «Стажеры» три практиканта – Женя, Коля и Катя – приходят в оперативный отдел и знакомятся со своим куратором. Жесткий и скептично настроенный Ремизов сначала взваливает на стажеров, казалось бы, простую работу.
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