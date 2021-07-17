В 1 сезоне 14 серии сериала «Стажеры» после поединка в раздевалке кто-то убивает знаменитого бойца Виктора Омельченко. В бутылках, обнаруженных на месте преступления, находят отравляющие вещества и слабительное. За расследование берутся Катя и Женя.
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