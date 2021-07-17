В 1 сезоне 18 серии сериала «Стажеры» ветеран военных действий в Афганистане избивал на улице бездомного. В связи с этим случаем стажеры узнали о целом бизнесе уличных попрошаек. В полицейский участок приходит девушка, у которой пропал отец.
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