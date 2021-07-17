В 1 сезоне 7 серии сериала «Стажеры» при задержании преступника Женя получает ранение. Ремизов осуществляет поимку подозреваемого, который сразу совершает чистосердечное признание. И лишь Женя уверен, что арестовали не того человека.
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