В 1 сезоне 17 серии сериала «Стажеры» события разворачиваются в большом торговом комплексе. Внезапно посреди буднего дня там начинается стрельба. Стажеры собираются расследовать несложное, на первый взгляд, дело о нелегальном хранении оружия.
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