В 1 сезоне 12 серии сериала «Стажеры» в городе появился мститель, который осуществляет самосуд над хулиганами и ликвидирует запрещенные вещества, размещая видео и фотоснимки в Сети. Между стажерами разгорается спор относительно его поступков.
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