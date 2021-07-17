В 1 сезоне 16 серии сериала «Стажеры» кинозвезда Алена Разумовская подает заявление на своего однокурсника, ставшего знаменитым продюсером. Она сообщает, что он изнасиловал ее 10 лет назад. Разобраться с этим делом предстоит Кате и Бергу.
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